Clint Eastwood baut Cast für “Juror No. 2”-Thriller aus

Clint Eastwood arbeitet an Gerichtsthriller

Hollywood-Veteran Clint Eastwood (92) holt für seinen Gerichts-Thriller “Juror No. 2” Verstärkung an Bord. Der kanadische Star Kiefer Sutherland (56) und die amerikanische Schauspielerin Zoey Deutch (28) sollen für den Regisseur vor die Kamera treten, berichtete das US-Branchenblatt “Hollywood Reporter” am Freitag (Ortszeit). Im April war bereits bekannt geworden, dass der Brite Nicholas Hoult (33) und die Australierin Toni Collette (50) bei Eastwoods 40. Regiewerk mitwirken.

“Juror No. 2” dreht sich um einen Geschworenen (Hoult) bei einem Mordprozess, der erkennt, dass er wahrscheinlich für den Mord verantwortlich ist. Er muss entscheiden, ob er sich stellt oder einen Unschuldigen verurteilt. Collette soll eine Staatsanwältin spielen, Deutch die Ehefrau des Jurors, Sutherland einen Mentor. Die Dreharbeiten sind für diesen Sommer geplant.

Der Sohn von Hollywoodstar Donald Sutherland (86) ist aus Filmen wie “Melancholia”, “Nicht auflegen!”, “Spurlos” und “Flatliners” bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Thriller-Serie “24” als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Der vierfache Oscar-Preisträger Eastwood (“Erbarmungslos”, “Million Dollar Baby”) führte zuletzt bei “Cry Macho” (2021) und “Der Fall Richard Jewell” (2020) Regie.