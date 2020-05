Cobains Akustikgitarre wird für 1 Mio. US-Dollar versteigert

Auktion in in Beverly Hills

Die Akustikgitarre der Grunge-Legende Kurt Cobain kommt im Juni in Beverly Hills unter den Hammer – bei einem Schätzwert von 1 Mio. US-Dollar (922.250 Euro). Der Nirvana-Frontmann spielte die Martin D-18E bei der “MTV Unplugged”-Session fünf Monate vor seinem Selbstmord 1994. Im Gitarrencase findet sich ein Wildledersäckchen für das Heroin des Sängers, so Julien’s Auctions am Montag.