Comeback von Herbert Prohaska – als Sänger

Schneck is back: Herbert Prohaska ist ins Tonstudio zurückgekehrt und hat im Duett mit Pete Art die Single “In der Sauna” eingesungen. Musik, Text und das Musikvideo sollen stark an die Anfangszeiten der EAV erinnern. Die Ode an das Schwitzen und damit verbundene kulinarische Genüsse ist mit ihren karibischen Klängen ein sommerlicher “Happy-Song”. Gepaart mit dem “unnachahmlichen Gesangsstil” des Jahrhundert-Fußballers darf man Schmunzeln, so die Kreativen hinter dem Projekt.

Von: apa