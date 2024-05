Conchita im ESC-Finale mit ABBA-Tribute dabei

Auch wenn es in der Debatte um die Teilnahme Israels untergeht, markiert das Jahr 2024 doch eigentlich ein denkwürdiges ESC-Jubiläum, zumal für Gastgeber Schweden: So gewann die Kultband ABBA 1974 mit ihrem späteren Welthit “Waterloo” den Eurovision Song Contest in Brighton. Beim großen Finale der 68. Ausgabe am morgigen Samstag wird man deshalb dem Ereignis huldigen – und Österreichs ESC-Queen Conchita ist mit von der Partie.

Conchita, die heuer ebenfalls ihr Siegjubiläum feiert – holte sie doch 2014 in Kopenhagen den Titel für Österreich – wird mit den beiden ehemaligen Song-Contest-Gewinnerinnen Charlotte Perrelli (1999) und Carola (1992) auftreten. Gemeinsam sollen die Damen “Waterloo” während der Show hochleben lassen, gab der schwedische Sender SVT bekannt.

(S E R V I C E – www.eurovision.tv)