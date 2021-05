Conchita singt bei Benefiz “Rise like a Phoenix” auf Deutsch

Bei der von Gery Keszler inszenierten Charity-Show zugunsten der Corona-Hilfe am Freitag wird es zu einer Premiere kommen. Tom Neuwirth alias Conchita Wurst wird das Eurovision Song Contest-Gewinnerlied “Rise like a Phoenix” erstmals auf Deutsch singen. Der Sänger hat mit Starmania-Kollegen Martin Zerza das Lied neu getextet, die Weltpremiere der deutschen Version “Frei wie ein Phönix” findet bei der Live-TV-Benefizshow beim Stephansdom statt.

“Besondere Momente verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die Folgen der Covid-19-Pandemie haben zahlreiche Menschen in Österreich in eine schwierige Situation gebracht und wir wollen an diesem Abend mit ‘Austria for Life’ gemeinsam alles geben, damit möglichst viele Spenden für unsere Mitmenschen gesammelt werden können”, sagte Conchita Wurst. “Als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, meinen Eurovision-Gewinnersong auf Deutsch zu performen, habe ich sofort zugestimmt. Ich freue mich schon darauf, ‘Frei wie ein Phönix’ im Rahmen der TV-Übertragung zum Besten zu geben.”

Mehr als 50 prominente Künstlerinnen und Künstler werden bei der Zeitreise durch die Geschichte Österreichs dabei sein. Im Stephansdom und auf der Bühne davor wird der Umgang von Österreichs Vorfahren mit Krisen und großen Herausforderungen im Laufe der letzten sieben Jahrhunderte inszeniert. Der Dom wirkt als symbolischer Mittelpunkt der Show “Austria for Life”.

(S E R V I C E – Die A1 Spenden-Hotline mit der Nummer 0800 664 2021 ist ab 27. Mai 2021, um 7.00 Uhr, freigeschaltet. Beiträge können auch unter https://helfen.orf.at oder auf das Spendenkonto von “Österreich hilft Österreich” bei der Erste Bank überwiesen werden: IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700 BIC: GIBAATWW.)