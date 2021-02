Conchita Wurst als Emoji für iPhone-Besitzer

Conchita Wurst könnte bald in vielen Chats und Nachrichten zu sehen sein – zumindest in jenen von iPhone-Nutzern: Apple launcht nämlich mit der neuen Version seines iOS-Betriebssystems erstmals ein Emoji, das stark an Österreichs Song-Contest-Gewinnerin aus dem Jahr 2014 erinnert. Die weibliche Figur mit Bart ist laut der Plattform Leadersnet eines von rund 200 neuen Smileys und Piktogrammen, mit denen Apple u.a. Diversität und Inklusivität abdecken will.

Von: apa