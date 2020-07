Country-Rock-Legende Charlie Daniels gestorben

US-Country-Rock-Legende Charlie Daniels ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Sänger starb am Montag in einem Krankenhaus in Tennessee, sagte sein Sprecher. Sein größter Hit war der Grammy-prämierte Song “The Devil Went Down to Georgia”. Laut dem Sprecher erlitt Daniels einen Schlaganfall.

Von: APA/ag.