Dänische Königin Margrethe II. am Rücken operiert

Dänemarks Königin Margrethe II. (82) hat am Mittwoch eine größere Rückenoperation gut überstanden. “Die Operation ist planmäßig verlaufen und der Zustand der Königin ist den Umständen entsprechend gut und stabil”, teilte der dänische Hof am Mittwochabend mit. Sie werde zunächst weiter im Krankenhaus bleiben.

Die Monarchin hatte seit längerem mit Rückenproblemen zu kämpfen. Experten des Reichskrankenhauses in Kopenhagen hatten ihr zu dem Eingriff geraten. Vor 20 Jahren war sie bereits am Rücken operiert worden. Weil auf die Operation nun eine längere Reha-Zeit folgt, werden einige offizielle Programmpunkte der Königin in der nächsten Zeit abgesagt, verschoben oder von anderen Mitgliedern der Königsfamilie übernommen.