Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an

Königin Margrethe II. will am 14. Jänner abdanken

Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken. Sie wolle am 14. Jänner 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache am Sonntagabend. Die Monarchin steht bereits seit dem 14. Jänner 1972 an der Spitze Dänemarks.