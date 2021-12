Dagi Bee ist erstmals Mutter geworden

Die Influencerin Dagi Bee hat ihr erstes Kind bekommen. Ihr Sohn kam einen Tag vor Weihnachten auf die Welt, wie die 27-Jährige am zweiten Weihnachtstag mitteilte. “Am 23.12 haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist einfach perfekt. Wir lieben dich so sehr”, schrieben Dagi Bee und auch ihr Ehemann, der Kameramann Eugen Kazakov (27), auf Instagram. Der Sohn trägt demnach den Namen Nelio.

Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Dagi Bee, die bürgerlich Dagmar Kazakov (geborene Ochmanczyk) heißt, wurde zunächst als Freundin des Youtubers Liont bekannt, in dessen Videos sie hin und wieder auftrat. Seit 2012 veröffentlicht sie eigene Videos zu den Themen Mode und Kosmetik. Heute hat die 27-Jährige auf der Videoplattform fast 4 Millionen Abonnenten.