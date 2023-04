“Dancing Stars”: Aus für Eveline Eselböck und Peter Erlbeck

Eveline Eselböck und Peter Erlbeck sind bei “Dancing Stars” aus dem Rennen. Im Schnitt verfolgten 645.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag die Sendung auf ORF 1, die Entscheidung im Schnitt 629.000 Personen, berichtete der ORF. “Diese acht Wochen waren eine wunderbare Zeit für mich”, bilanzierte Eselböck nach ihrem Ausscheiden.

“Ich wollte unbedingt in der ‘Magic Moments’-Sendung dabei sein, das haben wir geschafft – und jetzt haben wir sogar noch eine Woche drauf gelegt”, zeigte sich die Gastronomin zufrieden. Weiter um die Krone tanzen am 5. Mai Corinna Kamper und Danilo Campisi, Lilian Klebow und Florian Gschaider, Missy May und Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner und Manuela Stöckl.