Dancing Stars: Eberhartinger fällt wegen Coronainfektion aus

Das große Finale der ORF-Erfolgsshow “Dancing Stars” muss am Freitagabend ohne Moderatorenlegende Klaus Eberhartinger auskommen: Der einstige EAV-Frontmann und Publikumsliebling hat sich mit Corona infiziert. An seiner statt wird nun Kollege Norbert Oberhauser gemeinsam mit Kristina Inhof durch den Abend in ORF 1 führen.

“Aufgrund der strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des Präventionskonzepts besteht kein Infektionsrisiko bei ‘Dancing Stars'”, zeigte sich der ORF am Donnerstag zuversichtlich. Eberhartinger weise keine Symptome auf und befinde sich in Quarantäne.