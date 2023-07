Daniel Radcliffe: “Strebe keine Rückkehr nach Hogwarts an”

In seiner Rolle als “Harry Potter” wurde Schauspieler Daniel Radcliffe (33) weltberühmt. Eine Rückkehr nach Hogwarts in der neuen “Harry Potter”-Serie plant er nach eigenen Worten aber nicht: “Ich strebe es in keiner Weise an”, sagte er dem Online-Magazin “ComicBook.com” in einem Interview am Montag. “Soweit ich weiß, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen”, erklärte der Brite.

“Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt, und ich freue mich sehr darauf, die Fackel weiterzureichen. Doch ich glaube nicht, dass es mich braucht, um sie physisch weiterzugeben”, so Radcliffe. Der Streamingdienst HBO Max hatte das Projekt im April bekanntgegeben. Die Autorin der Bücher, J.K. Rowling, ist demnach als ausführende Produzentin an Bord. HBO Max zufolge soll es sich um eine “getreue Adaption” der “ikonischen” Bücher handeln.

Von 2001 bis 2011 standen Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Hauptdarsteller der Fantasy-Reihe für acht Kinofilme vor der Kamera.