David Garrett verspricht energiegeladenes Konzert in Bozen

Bozen – David Garrett kommt am Samstag, den 8. Oktober mit seinem energiegeladenen Programm ALIVE nach Bozen. Gemeinsam mit seiner Band wird er die Sparkasse Arena über zwei Stunden lang rocken.”Genießt das Leben und fühlt die Energie dieses Konzerts!”, sagte Garrett kürzlich in einem Interview.

Die mit Spannung erwartete „ALIVE-TOUR“ 2022 von David Garrett wird so intim wie ein Wohnzimmer-Konzert und so mitreißend wie eine Stadion-Show. Mit seiner neuen Tour und dem gleichnamigen Album schlägt der Geigenvirtuose ein neues Kapitel auf und geht zurück zum Wesentlichen: packende Songs, die das Leben feiern, ultimative Crossover-Musik, die virtuose Klassik mit feinstem Pop verschmilzt, und Melodien mit Gänsehauteffekt.

Erinnerungen sind immer mit Bildern und Emotionen verbunden, manchmal auch mit Musik. Sie bringen einen zum Lächeln, manchmal trösten sie und machen uns Mut, das Beste zu geben. Mit ALIVE – My Soundtrack legt der Crossover-Künstler David Garrett nun ein neues Album vor, vielleicht sein bisher persönlichstes. Jeder einzelne der darin enthaltenen Titel hat eine besondere Bedeutung in seinem Leben. “Mein Herz schlägt für alle Songs auf diesem Album da ich eine besondere Beziehung zu jedem habe. Kurzum, ich trage ein kleines Stück von jedem dieser Songs in meinem Herzen.”

Das Konzert ist der Nachholtermin vom 15. Oktober 2021 und 11. Mai 2022. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Tickets für den neuen Termin gibt es in allen Athesia Buchhandlungen, online unter www.ticketone.it und an der Abendkasse. Infos unter der Nr. 0473 270256 oder info@showtime-ticket.com