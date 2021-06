David Hasselhoff singt für “Promi Big Brother”

Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff singt den Titelsong für die neue Staffel der Sat.1-Überwachungsshow “Promi Big Brother”. Die Single heißt “The Passenger”, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Das Lied ist eine Cover-Version des gleichnamigen Songs von Iggy Pop und erscheint am Freitag. Der Sänger war 2013 in der ersten Staffel des Reality-Formats einer der ersten Teilnehmer gewesen.

“Ich bin sehr gespannt, was sich ‘Big Brother’ dieses Jahr für seine Bewohner ausgedacht hat”, sagte der 68-jährige Star, der in den 1980ern als “Knight Rider” über die Bildschirme kurvte. Die neunte Staffel “Promi Big Brother” ist ab 6. August im Sat.1-Fernsehen jeweils um 20.15 Uhr zu sehen. In dieser Staffel begeben sich die Prominenten für drei statt der üblichen zwei Wochen in die vollständige Überwachung. Die täglichen Live-Shows moderieren Marlene Lufen und Jochen Schropp.