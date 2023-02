Depeche Mode veröffentlicht neue Single “Ghosts Again”

Vor Erscheinen ihres neuen Albums im Frühjahr hat die britische Kultband Depeche Mode einen neuen Song veröffentlicht. Nach einem Countdown auf Youtube erschien Donnerstagnachmittag der Song “Ghosts Again”, in dem wiederholt die Zeile “We know we’ll be ghosts again” vorkommt. Im Musikvideo sind Dave Gahan und Martin Gore musizierend auf einem Friedhof zu sehen, außerdem spielen sie schwarz gekleidet vor einer Skyline Schach. Der Songtext erinnert an Abschied und Trauer.

Nach dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied und Keyboarder Andrew Flechter kommt mit “Memento Mori” sechs Jahre nach dem Nummer-1-Album “Spirit” im Frühjahr die 15. Platte von Depeche Mode heraus. Fletcher soll an der Entstehung noch beteiligt gewesen sein. Für Gahan und Gore steht zudem eine Welttournee an.

(S E R V I C E – www.youtube.com/watch?v=iIyrLRixMs8)