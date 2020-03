Deutsche Popmusiker sangen online für Fans

Mit einem etwas anderen Musikfestival haben mehrere Popmusiker ihre Fans in der häuslichen Isolation begleitet. Sänger wie Johannes Oerding, Max Giesinger, Lotte oder Nico Santos spielten am Sonntagabend in Summe vier Stunden lang zu Hause und streamten die Auftritte online. Beim “#Wirbleibenzuhause-Festival” schalteten zeitweise bis zu 70.000 Instagram-Nutzer auf den Profilen der Künstler ein.

“Es ist gut, dass ich nicht nach zehn Uhr spiele, sonst würde ich noch Probleme mit den Nachbarn bekommen. Aber die sind eigentlich ganz korrekt”, scherzte Giesinger (“80 Millionen”).

Die Popstars spielten Gitarre oder Klavier und sangen dabei eigene Songs, aber auch Coverversionen. Santos grüßte mit dem Eagles-Klassiker “Hotel California” seine Eltern, die auf Mallorca leben. “Ich wäre jetzt super, super gerne bei euch”.

Der aus Barcelona stammende Álvaro Soler (“La Libertad”) erklärte, er dürfe seit Tagen das Haus nur zum Einkaufen und Gassi gehen mit dem Hund verlassen. “Spanien ist gerade in einer sehr schwierigen Situation. Wenn ihr nicht wollt, dass das in Deutschland passiert, müsst ihr unbedingt jetzt agieren und fleißig zuhause bleiben.”

Viele Musiker mussten aufgrund der Corona-Epidemie ihre Tourneen in den Herbst verschieben oder ganz absagen. Seitdem melden sich immer mehr Künstler per Livestream, um von zuhause aus zu musizieren.