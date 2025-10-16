Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher Musikproduzent Jack White ist tot
Jack White arbeitete auch mit Heino

Deutscher Musikproduzent Jack White ist tot

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 13:47 Uhr
Jack White arbeitete auch mit Heino
APA/APA/dpa/Horst Ossinger
Von: APA/dpa

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte die Berliner Polizei. Diese war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden. Die Todesursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von keinem Fremdverschulden aus, wie ein Sprecher sagte.

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Er hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie “Gloria”, “Self Control” und “When the Rain Begins to Fall”.

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebenten Mal Vater. “Rafaella und ich haben vor Glück geweint”, sagte White damals der “Bild” nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet. Für White war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

