Die Queen und Prinz Charles treffen sich zum Spaziergang

Der Volkssport der Pandemie macht auch vor den Royals nicht Halt: Queen Elizabeth II. hat sich mit ihrem Sohn Prinz Charles in Windsor zu einem Spaziergang getroffen. Der Palast veröffentlichte am Osterwochenende auf Instagram zwei Fotos, auf dem die beiden Royals im Freizeitlook vor Narzissen im Garten des Frogmore Hauses in der Nähe von Schloss Windsor zu sehen sind.

Die Queen (94) – beim Spaziergang in einen langen grünen Mantel und ein buntes Kopftuch gehüllt – hält sich bereits seit Monaten weitgehend abgeschottet in Windsor auf. Auch ihr Ehemann Prinz Philip (99) ist nach einem mehrwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus wieder dorthin zurückgekehrt.

Nach monatelangen harten Kontaktbeschränkungen dürfen sich Familien und Freunde in England mittlerweile wieder treffen – allerdings nur draußen und im Kreis von bis zu sechs Personen oder zwei Haushalten.