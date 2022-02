“Die Simpsons” zeigen auf Twitter Flagge für die Ukraine

Ohne große Worte haben sich die Macher der Kultzeichentrickserie “Die Simpsons” solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Auf einem Bild, das am Samstag auf Twitter veröffentlicht wurde, sind die ernst dreinblickenden Mitglieder der Cartoon-Familie mit mehreren ukrainischen Fahnen zu sehen. Versehen ist die Zeichnung mit den Hashtags #TheSimpsons, #Simpsons und #Ukraine. Nach einigen Stunden sammelte der Beitrag mehr als 150.000 Likes.

Why does Marge’s body look like stock art while everyone else looks like a quickly rushed up sketch? pic.twitter.com/VHihcCyUh8

— 💛❤️💙🤍treystar679 (@treystar679) February 26, 2022