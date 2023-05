Dominic Thiem präsentierte eigene Sonnenbrillen-Kollektion

Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Freitagabend die erste Kollektion seiner eigenen Sonnenbrillen-Marke “Thiem View” präsentiert. “Das war schon immer mein Traum”, sagte der Niederösterreicher im Flagship-Store des Optik-Fachhändlers Wutscher auf der Wiener Mariahilfer Straße. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, wurden die Brillen doch aus recycelten Materialien gefertigt.

“In den nachhaltigen Designs stecken sehr viel Herzblut und ein Teil meiner persönlichen Geschichte und ich freue mich, dass wir das heute gemeinsam feiern”, sagte Thiem, der auch nächste Woche in Österreich sein wird. Der 29-Jährige nutzt das ATP-100-Challenger in Mauthausen als Standortbestimmung für die French Open in Paris.