Dominik Plangger: Neues Album, neue Tour

Bozen – Nach den beiden Singles “Deine Generation” und “Linda” wird Dominik Plangger das Album “ansichtshalber” am 23. September 2022 veröffentlichen.

Die Welt ist bunt. In allen Dingen zeigt sie ihre Nuancen und Zwischentöne – wenn man denn hinsieht und -hört. Die Erkenntnis, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, ist untrennbar mit der eigenen Achtsamkeit und Offenheit, sie auch wahrnehmen zu wollen, verbunden. Dominik Plangger ist jemand, der hinsieht, sich seine Gedanken darüber macht und diese meisterhaft in Worte und Musik zu verpacken vermag.

In seinem aktuellen Projekt ansichtshalber blickt er durch das Plakative hindurch und hebt den dichten Dunst der Oberflächlichkeit. Dominik Plangger macht uns den Blick frei und die Ohren auf für die feinen Zwischentöne und die unhörbaren Worte zwischen den Zeilen. Feinfühlig und einfühlsam. Kritisch, aber ohne zu verurteilen.

Die letzten beiden Jahre waren bei Dominik Plangger wie bei vielen Künstlerinnen und Künstlern geprägt von Reflektiertheit. Eine Reihe neuer Songs sind in dieser Zeit entstanden, die jetzt nach außen wollen. Die direkte Interaktion mit dem Publikum, der Austausch mit den Fans haben wohl allen gefehlt. Die von Künstler und Fans lange herbeigesehnte Tour wird Dominik Plangger nun durch den gesamten deutschsprachigen Raum führen.

ansichtshalber Tour:

24.09.22 A – 1170 Wien Theater am Spittelberg

12.10.22 D – 77709 Wolfach Klausenbauernhof

13.10.22 D – 95445 Bayreuth Becher-Bräu

14.10.22 A – 5071 Wals-Siezenheim Die Bachschmiede

20.10.22 D – 83386 Oberhausen Stroblwirt

21.10.22 D – 83646 Bad Tölz Alte Madlschule

27.10.22 A – 6300 Wörgl Komma

28.10.20 D – 73312 Geislingen Rätsche

4.11.22 D – 23946 Boltenhagen AURA-Hotel Ostseeperlen

9.11.22 D – 95482 Gefrees Konzertscheune

11.11.22 D – 17373 Ueckermünde Kulturspeicher

12.11.22 D – 23552 Lübeck Evangelisch-reformierte Kirche

17.11.22 A – 6830 Rankweil Altes Kino

18.11.22 CH – 8722 Kaltbrunn Kulturzentrum Dröschi

19.11.22 D – 79793 Wutöschingen-Horheim PurPur Kulturhaus

30.11.22 I – 39035 Bruneck UFO

1.12.22 I – 39042 Brixen Astra

2.12.22 I – 39028 Algund Thalguterhaus

3.12.22 I – 39026 Prad am Stilfserjoch. Aquaprad

4.12.22 I – 39100 Bozen Stadttheater Gries

3.02.23 D – 28870 Ottersberg Schützenhalle

4.02.23 D – 29472 Damnatz Kulturtenne

11.02.23 D – 80337 München Wirtshaus im Schlachthof

26.04.23 D – 91522 Ansbacher Kammerspiele

29.03.23 D – 95028 Jägersruh Schützenhaus

28.04.23 D – 90478 Nürnberg Gutmann am Dutzendteich

4.05.23 D – 70174 Stuttgart Renitenztheater

5.05.23 D – 87527 Sonthofen Kulturwerkstatt