Dreharbeiten für Superheldenfilm “Venom 3” angelaufen

Der britische Star Tom Hardy (46) steht für den dritten “Venom”-Superheldenstreifen vor der Kamera. “Gott sei Dank sind wir wieder am Drehen”, schrieb Hardy am Freitag auf Instagram. Er dankte auch der “fantastischen” Crew und den Co-Stars für die bisherige Zusammenarbeit an den “Venom”-Filmen. Durch den Schauspieler-Streik in den USA waren viele Filmproduktionen vorübergehend eingestellt worden. Kürzlich wurde der Ausstand beigelegt.

Hardy spielt wieder den Journalisten Eddie Brock, der durch das Alien Venom zum Superschurken wird. Über den weiteren Inhalt von “Venom 3” ist aber noch nichts bekannt. Der Film soll im November 2024 in die Kinos kommen.

Neu an Bord als Regisseurin ist die britische Drehbuchautorin Kelly Marcel (49, “Fifty Shades of Grey”) die mit “Venom 3” ihr Regiedebüt gibt. Er sei “stolz” auf die Regisseurin, Schreibpartnerin und gute Freundin, die sich jedes Mal einer größeren Herausforderung stelle, schrieb Hardy.

Marcel kennt sich mit dem Marvel-Comic-Stoff bereits aus. Für “Venom: Let There Be Carnage” (2021) lieferte sie das gesamte Drehbuch, bei dem Original-Film “Venom” (2018) wirkte sie als Co-Autorin am Skript mit. Regisseur Ruben Fleischer (“Gangster Squad”) brachte den ersten Film 2018 in die Kinos. Die Fortsetzung wurde von dem britischen “Planet der Affen”-Star Andy Serkis inszeniert.