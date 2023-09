Dreharbeiten zu „Marianengraben“ in Südtirol

Bozen – In diesen Tagen startet in Südtirol der Dreh der Tragikomödie „Marianengraben“ unter der Regie von Eileen Byrne. Die Luxemburgerin verfilmt den deutschen Spiegel-Bestseller von Jasmin Schreiber, in dem die junge Paula die Trauer über den Tod ihres kleinen Bruders verarbeiten muss. Dabei landet sie eher unfreiwillig im klapprigen Wohnmobil des alten Helmut, der die gestohlene Urne seiner Ex-Frau nach Südtirol bringen will.

Während der Reise entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft – und eine neue Lebensfreude gedeiht. Das Roadmovie ist eine Koproduktion der Luxemburger Samsa Film, der Südtiroler Albolina Film sowie der Film AG aus Österreich. Vor der Kamera stehen neben Shootingstar Luna Wedler und dem renommierten deutschen Schauspieler Edgar Selge auch der Südtiroler Martin Maria Abram.

Auch hinter der Kamera sind Südtiroler Filmschaffende tätig, so etwa Ildiko Okolicsanyi als Kostümbildnerin, Petra Tschenett als Location Manager und Sieglinde Michaeler mit ihrer Casting-Agentur für Komparsen. Gedreht wird unter anderem in Mals, im Schnalstal, am Montiggler See sowie in Mühlwald, außerdem in Österreich und Luxemburg.

Der Film wurde von IDM Film Commission gefördert.