Drehstart zu neuer Sisi-Serie “The Empress” von Netflix

Vor kurzem haben die Dreharbeiten zur neuen Sisi-Serie “The Empress” begonnen, die beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein wird. In den sechs Episoden der deutschen Produktion steht das Leben der jungen Elisabeth in den Mittelpunkt, die “ihren Platz zwischen Tradition und Selbstbestimmung finden muss”, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung. Als Habsburger-Kaiserin steht Devrim Lingnau vor der Kamera, Kaiser Franz Joseph wird von Philip Froissant dargestellt.

In weiteren Rollen sind Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Elisa Schlott, Jördis Triebel und Almila Bagriacik zu sehen. Für die Regie zeichnen Katrin Gebbe und Florian Cossen verantwortlich, Showrunnerin und Head-Autorin ist Katharina Eyssen. Die Dreharbeiten gehen nur in Deutschland über die Bühne, als Schauplätze dienen “historische Orte und prunkvolle Schlösser”, wie mitgeteilt wurde.