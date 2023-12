Dreifach-Mutter Hilary Duff kündigt Familienzuwachs an

Die US-Schauspielerin Hilary Duff (36), Mutter von drei Kindern, hat Familienzuwachs angekündigt. “Überraschung, Überraschung!”, schrieb sie am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Familien-Schnappschuss mit ihren drei Kindern und Ehemann Matthew Koma (36). Auf dem Foto hält Duff eine Hand auf ihrem gerundeten Babybauch und blickt gespielt erschrocken in die Kamera. Auch Musiker Koma postete das Foto mit Verweis auf das kommende Baby Nummer 4 auf Instagram.

Duff (“Im Dutzend billiger”) und Songwriter Koma haben zwei gemeinsame Töchter im Alter von fünf und zwei Jahren. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Hockey-Profi Mike Comrie hat Duff zudem einen elfjährigen Sohn.

Duff stand bereits als Kind vor der Kamera, ihre erste Hauptrolle spielte sie als Zehnjährige im Film “Casper trifft Wendy”. Bekannt wurde sie mit der Disney-Serie “Lizzie McGuire” (2001-2004). Sie spielte in Filmen wie “Cinderella Story” oder “Der perfekte Mann” mit. Zuletzt war sie in “How I Met Your Father” zu sehen, einem Spin-off der Kult-Sitcom “How I Met Your Mother”. Zudem hat sie mehrere Pop-Alben aufgenommen.