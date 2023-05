Dritte Anklage 20 Jahre nach Ermordung von Run-DMC-Mitglied

Über 20 Jahre nach dem Tod des Hip-Hop-DJs Jam Master Jay der Gruppe Run-DMC ist ein dritter Verdächtiger in dem Fall angeklagt worden. Der 49-Jährige wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge beschuldigt, ebenfalls an der Erschießung des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Jason Mizell hieß, beteiligt gewesen zu sein.

Zwei weiteren Männern war zuvor zur Last gelegt worden, Jam Master Jay im Streit um einen Drogendeal im Oktober 2002 in seinem Studio im Stadtteil Queens ermordet zu haben. Die Tötung Jam Master Jays war über Jahre ein Rätsel geblieben und zunächst unter anderem einem “Rap-Krieg” zwischen der West- und der Ostküste der USA zugerechnet worden. Auch Morde an Rappern wie Tupac Shakur und Notorious B.I.G. wurden nie aufgeklärt. Run-DMC gelten als Wegbereiter des Hip-Hop in den Vereinigten Staaten.