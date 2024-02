Dylan-Songs unter der Lupe: “Shot Of Love” mit 50 Interpretationen

“Niemand weiß, wovon und von wem dieser Song handelt.” Trotzdem gebe es unter Kritikern und Fans eine große Übereinstimmung, “dass es sich um eine Meisterwerk handelt”, schreibt Alan Posener in seinem Buch “Shot Of Love” über “Jokerman” von Bob Dylan. Der Autor hat “50 Interpretationen bekannter und weniger bekannter Songs” (so der Untertitel) des Nobelpreisträgers unter die Lupe genommen. Es ist ein lehrreicher, unterhaltsamer und persönlicher Streifzug durch das Werk.

Die tiefere Auseinandersetzung Poseners mit den Texten des Songschreibers ist Covid geschuldet. Das Coronavirus zwang den Journalisten, Verfasser mehrerer Biografien und Musiker, einen Großteil der Zeit “in trauter Zweisamkeit” mit seiner Frau zu verbringen, wie es im Vorwort heißt. Jeden Abend habe er zunächst mit seiner Partnerin ein Gedicht gelesen und gemeinsam zu interpretieren versucht. Als der Stoff ausging, schwenkte das Paar zu Dylan. Das “war eine intensive und spaßige Sache, aus der schließlich dieses Buch wurde”.

Unter den vielen Dylan-Interpretationen sticht “Shot of Love” positiv heraus. Denn Posener ist bei seinen Analysen weder trivial, noch zu verkopft, auch sieht er vieles nüchtern und alles andere als verklärt. Und stets sind die Interpretation sehr persönlich und erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Man darf auch schmunzeln: “Diesen Song kann ich nicht leiden”, stellt Posener einer kurzen, aber letztendlich trotz aller Vorbehalte klugen Abhandlung zu “Knockin’ On Heaven’s Door” voran. Oder: “Gelegentlich sind die Songs nicht so tiefsinnig, wie sie vorgeben; und manchmal sind sie ärgerlich.”

Zugleich hält der Autor fest: “Doch enthalten diese Texte – diese Gedichte – so viel Schönheit, Überraschungen, Einsichten, dass sich die Arbeit sowohl des Lesens und Verstehens als auch des Schreibens unbedingt gelohnt hat.” Wie wahr! Posener erläutert u.a. den Orts- und Atmosphärenwechsel in “Simple Twist Of Fate” (“Ein merkwürdiger Song. Was bei Bob Dylan ein Pleonasmus ist.”), weißt darauf hin, wie “einfach schön” in “I Threw It All Away” die “Zeile von den Bergen in der Handfläche, durch die sich Flüsse schlängelten” ist und befasst sich mit biblischen Hintergründen in “Highway 61 Revisited”.

Posener zieht auch schon mal Sigmund Freud oder heran oder zieht Parallelen zu anderen Musikern (und macht auf deren Schaffen neugierig). Dylanologen finden auf rund 180 Seiten ausreichend Diskussionsstoff, Neueinsteigern wird vielleicht klarer, warum Dylan den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam. Auf alle Fälle lädt “Shot Of Love” dazu ein, die Songs zu hören, die Interpretationen zu lesen und sich eigene Gedanken zu machen und in den Diskurs zu treten – es lohnt sich.