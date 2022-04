Ed Sheeran filmt sich beim Songschreiben

Popstar Ed Sheeran filmt sich selbst beim Songschreiben, um Beweismaterial für mögliche Urheberrechtsklagen zu haben. “Alles ist auf Film”, sagte der Brite der BBC in einem Interview. Der 31-Jährige hatte erst in dieser Woche einen Rechtsstreit für sich entschieden, bei dem es um Plagiatsvorwürfe wegen seines Super-Hits “Shape of You” gegangen war.

Sheeran zufolge leidet die Musikindustrie unter einer Flut falscher Plagiatsvorwürfe, die allzu oft durch außergerichtliche Vergleiche gelöst werden, um strapaziöse Gerichtsprozesse zu vermeiden. So sei es ihm früh in seiner Karriere mit dem Song “Photograph” gegangen. Er habe anschließend aufgehört, das Lied zu spielen. “Ich habe mich dabei schmutzig gefühlt”, sagte Sheeran. Inzwischen sei er an einem Punkt, an dem sich das Lied wieder als seines anfühle.

Diese Praxis will Sheeran durchbrechen, indem er trotz finanzieller Einbußen vor Gericht zieht. Es gehe ihm nicht um Geld, betonte er, sondern um Ehrlichkeit. “Wir mussten für das einstehen, was wir für richtig halten.”