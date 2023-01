Ehefrau bedankt sich für viele Nachrichten nach Pelés Tod

Einen Monat nach dem Tod der Fußball-Ikone Pelé hat dessen Ehefrau sich für die vielen Bekundungen von Mitgefühl aus aller Welt bedankt. Sich von Pelé zu verabschieden, werde lange dauern, hieß es in einem offenen Brief seiner Witwe Márcia Aoki, der am Sonntag auf Pelés Konten in sozialen Medien veröffentlicht wurde. Sie fühle eine Leere, die auf ihre Brust drücke, aber auch große Dankbarkeit dafür, dass sie ihren Schmerz mit der ganzen Welt teilen könne, schrieb Aoki.

“Wir erhielten Millionen Nachrichten der Zuneigung und Solidarität, die unsere Herzen mit Trost und Frieden erfüllten”, hieß es weiter. Pelé, war am 29. Dezember mit 82 Jahren an Krebs gestorben. Er hinterließ Aoki und sieben Kinder. Der Weltverband FIFA kürte den dreimaligen Weltmeister – zusammen mit dem vor gut zwei Jahren gestorbenen Argentinier Diego Maradona – zum “Spieler des 20. Jahrhunderts”.