Ehemaliger Baketballstar O’Neal hilft bei Autopanne

Shaquille O’Neal gehört nicht nur zu den besten Basketballspielern der Welt, er ist auch ein guter Pannenhelfer. Der 48-jährige ehemalige Basketball-Superstar war am Montag in seinem Auto in Florida unterwegs, als er einen Unfall sah, schrieb der zuständige Sheriff von Alachua County auf Facebook. “Er hielt an, um zu sehen, ob es der Fahrerin gut ging und blieb bei ihr, bis die Polizei eintraf.”

In dem veröffentlichten Dashcam-Video des Polizeiwagens ist zu sehen, wie der Basketballer auf die Beamten wartet und diese begrüßt – beide stilsicher mit einem Faustcheck, wie die Beamten schrieben. Anschließend verabschiedete sich “Shaq” und setzte seinen Weg fort. Der Grund für die Panne war wohl ein geplatzter Reifen.