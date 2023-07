Ehemaliger König Albert II. wird aus Krankenhaus entlassen

Nach einer Woche Aufenthalt soll der ehemalige belgische König Albert II. an diesem Mittwoch das Krankenhaus verlassen. “Es geht ihm besser”, sagte ein Sprecher des Palastes in Brüssel am Dienstagabend. Der 89-Jährige war nach Dehydrierungsanzeichen am vergangenen Dienstag vorsorglich im Krankenhaus aufgenommen worden, war aber den Angaben zufolge ansprechbar. Eigentlich hatte der Ex-König schon nach dem Wochenende entlassen werden sollen.

Albert saß 20 Jahre auf dem belgischen Thron, trat 2013 aber aus gesundheitlichen Gründen zurück. Seitdem steht sein ältester Sohn Philippe an der Spitze des Staats.