Ehepaar Jonas stellt Oscar-Nominierungen vor

Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas (38) und ihr Ehemann, Sänger Nick Jonas (28), werden gemeinsam die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekanntgeben. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die zweistündige Präsentation werde am 15. März live auf der Oscar-Website sowie auf Facebook, YouTube und Twitter übertragen.

US-Sänger Nick Jonas wurde als Mitglied der Geschwister-Band Jonas Brothers bekannt. Seit 2018 ist er mit der indischen Schauspielerin und Produzentin verheiratet. Die 93. Oscar-Verleihung findet am 25. April statt.