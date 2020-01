Ein Manager-Job für Joko: Trends für “GQ” aufspüren

Entertainer Joko Winterscheidt hat einen neuen Job mit ungewöhnlichem Titel. Das Medienunternehmen Condé Nast Germany hat den 41-Jährigen als Chief Curiosity Officer (CCO) für die Marke “GQ” engagiert, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Winterscheidt soll neue Trends und Innovationen in die Redaktion hineintragen.

Geschäftsführerin Jessica Peppel-Schulz sagte dazu: “Wir brauchen (…) mehr Offenheit, Mut und Neugierde, um unserem Anspruch als führende Marke für Luxus und Lifestyle weiterhin gerecht zu werden und in neue Welten einzutauchen.” Das Ziel sei, “GQ” künftig mit noch mehr Neugierde aufzuladen, den Themenhorizont zu erweitern und die Relevanz der Marke zu steigern, so Peppel-Schulz. Winterscheidt sagte, CCO sei “ein passender Titel für jemanden wie mich, der in kein Organigramm passt”. Bisher kennen Zuschauer den Entertainer vor allem als eine Hälfte des ProSieben-Entertainer-Duos Joko & Klaas.