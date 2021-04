Ein Reiseschriftsteller im Lockdown: Paul Theroux wird 80

Nach dem Uniabschluss verließ Paul Theroux erstmals längere Zeit seine US-Heimat – und von da an ließ ihn das Reisefieber nie los. In Malawi habe er in den 60er Jahren alles gefunden, worauf er gehofft habe, sagte der Autor jüngst der BBC. “Gute Menschen, die Freunde wurden, eine neue Sprache zum Lernen, eine wunderbare Landschaft, ein befreiendes Gefühl von Einsamkeit und viel zum Entdecken. Afrika hat sich verändert und genauso ich und die Welt, aber das ist das Leben.”

Seit Malawi hat Theroux, der am Samstag (10. April) 80 Jahre alt wird, große Teile der Welt bereist – und mit seinen Beobachtungen Dutzende Bücher und Kurzgeschichten gefüllt. Auf Deutsch erschien zuletzt 2019 sein Sachbuch “Auf dem Schlangenpfad. Als Grenzgänger in Mexiko” im Verlag Hoffmann und Campe. Mehrere seiner Werke sind auch verfilmt worden, so etwa “Saint Jack” unter der Regie von Peter Bogdanovich oder “Mosquito Coast” mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Ende des Monats kommt eine Neuverfilmung von “Mosquito Coast” mit Justin Theroux – Hollywood-Schauspieler und Neffe des Autoren – in der Hauptrolle beim Streamingdienst von Apple heraus.

Theroux arbeitet unterdessen schon wieder am nächsten Buch. Die Coronapandemie habe seinen Alltag kaum verändert – aber sein Reiseregime natürlich durchkreuzt, wie er vor einigen Monaten dem “Spiegel” sagte. “Ich lebe seit 1963, als ich anfing, ernsthaft zu schreiben, im Lockdown: Ich sitze jeden Tag zu Hause an meinem Schreibtisch. Aber ich reise auch von Zeit zu Zeit, und es schmerzt mich, dass ich im Moment keine Reisepläne machen kann.”

Es lockten ihn vor allem noch Ziele in Pakistan, Russland und Kolumbien, hatte Theroux einmal der dpa gesagt. “Die interessantesten Plätze sind für mich genau die, vor denen mich andere warnen.” Wenn er nicht unterwegs ist, verbringt der Schriftsteller seine Zeit mit seiner zweiten Frau entweder auf Hawaii, im Norden der Insel Oahu, oder auf Cape Cod an der US-Nordostküste – und auch dort sei er sehr glücklich. “Glück ist, an einem sonnigen Morgen, nach einem guten Traum, aufzuwachen und die Vögel zwitschern zu hören”, sagt Theroux: “Glück kommt von innen.”

Geboren wurde der Schriftsteller als Sohn katholischer Eltern 1941 im US-Bundesstaat Massachusetts und wuchs mit fünf Geschwistern auf. Nach dem Studium und dem Aufenthalt als Lehrer in Malawi, arbeitete er unter anderem an Universitäten in Uganda, Singapur und London. Aus erster Ehe hat Theroux zwei Söhne, die erfolgreich als Moderator und Dokumentarfilmer arbeiten.

Was er immer auf Reisen dabei habe, fragte ihn jüngst die BBC: “Ein Päckchen grüner Tee.” Sein Ratschlag für alle Reisenden: “Seid geduldig.” Das Reisen werde in diesen ungewissen Zeiten immer wichtiger, um zu lernen und Zusammenhänge zu begreifen. “Ich versuche immer noch, den Sinn hinter allem zu verstehen, aber je länger ich lebe, desto größer wird das Mysterium.”