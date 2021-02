Ellie Goulding zum ersten Mal schwanger

Die britische Popsängerin Ellie Goulding ist zum ersten Mal schwanger. Das sagte die 34-Jährige in einem Interview der Zeitschrift “Vogue”, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach ist sie bereits im achten Monat. Das Baby sei nicht geplant gewesen, erzählte Goulding. Trotzdem genieße sie die Schwangerschaft. Während der Pandemie hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann in der ländlich geprägten Grafschaft Gloucestershire zurückgezogen, wie sie der “Vogue” erzählte.

Eine Herausforderung seien die Heißhungerattacken gewesen, so die Sängerin. Goulding arbeitet gerade an einem Wellness-Buch mit dem Titel “Fitter, Calmer, Stronger” (Fitter, Ruhiger, Stärker), in dem es um Bewegung und gesunde Ernährung geht. “Gerade war ich noch selbstzufrieden, wie gesund meine Salate und meine Frühstücke waren, und dass ich Nüsse und Körner aß – und dann wollte ich nur noch McDonald’s.”

Auf emotionaler Ebene habe sie auch die Schattenseiten einer Schwangerschaft gesehen. “Es ist nicht immer heiter und du strahlst nicht die ganze Zeit”, so Goulding. Sie habe dadurch mehr Respekt vor Frauen mit Kindern entwickelt. Sie freue sich darauf, Mutter zu sein, so Goulding weiter. Sie will aber auch weiter arbeiten. “Ich kann es gar nicht erwarten, wieder auf Tournee zu gehen.”