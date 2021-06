Elton John gibt weitere Termine für Abschiedstour bekannt

Poplegende Elton John hat nach der Coronaunterbrechung seiner Abschiedstournee die Termine für die ausstehenden Konzerte bekannt gegeben. Auftakt für die “Farewell Yellow Brick Road”-Tour ist am 27. Mai 2022 in Frankfurt, dem sich am 29. Mai Leipzig anschließt. Das letzte jetzt bekannt gegebene Konzert wird im November 2022 Los Angeles sein, wobei 2023 noch Auftritte in Neuseeland und Australien geplant sind. Von Wien hatte sich die Popikone bereits 2019 verabschiedet.

Von: APA/dpa