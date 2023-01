Elton Johns Farewell ist erfolgreichste Tournee aller Zeiten

Elton Johns Abschiedstournee “Farewell Yellow Brick Road” ist für den Popstar schon vor Tourabschluss ein riesiger Erfolg. Die Welttour soll mit 278 Shows bisher mehr als 817,9 Millionen US-Dollar (754,4 Mio. Euro) eingespielt haben, wie das US-Branchenmagazin “Billboard” am Montag (Ortszeit) berichtete. Mit dem “Billboard Boxscore” veröffentlicht das Magazin regelmäßig Statistiken zu Livemusik, etwa zu Einnahmen und Besucherzahlen.

Laut “Billboard Boxscore” ist “Farewell Yellow Brick Road” bereits jetzt die kommerziell erfolgreichste Konzerttour seit Beginn der Auswertungen. Bisher führte Sänger Ed Sheeran das Ranking des Magazins an. Seine “Divide Tour” soll rund 776,4 Mio. US-Dollar (716,2 Mio. Euro) eingespielt haben.

Elton Johns Tourkarriere soll im Sommer in Europa endgültig enden. Der 75-Jährige hat unter anderem noch Auftritte in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich geplant. Österreich steht nicht mehr am Tourplan.

