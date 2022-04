Erster Südtiroler Comedy-Spielfilm in den Startlöchern

Bozen – Darauf haben zahlreiche Fans in Südtirol gewartet! Jetzt ist es endlich soweit: Joe von Afing goes cinema! Am 2. Mai starten die Dreharbeiten zum ersten Südtiroler Comedy-Spielfilm.

24 Drehtage sind fix eingeplant, gedreht wird mit einer rund 30-köpfigen Crew in ganz Südtirol. Die Aufregung ist groß: „24 Tage sind für einen Spielfilm sehr wenig. Unser Programm ist eng gesteckt, wir müssen ein ordentliches Pensum an den Tag legen, um den Zeitplan einhalten zu können“, ist Thomas Hochkofler überzeugt. Er selbst ist nicht nur, gemeinsam mit Robert Ausserer, Drehbuch- autor, sondern führt bei seinem Film auch Regie; ganz nebenbei hat er drei wichtige Rollen inne. „Net letz“, wie Joe sagen würde. Um das Pensum stem- men zu können, steht ihm Lisa Maria Kerschbaumer als Co-Regisseurin zur Seite. Für die Filmmusik zeigt sich Marco Facchin und für die Bildregie Harald Erschbaumer verantwortlich.

Staraufgebot in Südtirol

Mit Thomas Hochkofler spielt sein langjähriger Comedy-Kollege Lukas Lobis als Mafioso Pasquale und als Kevin Kostner ebenso eine Hauptrolle. Genauso wie die Südtiroler Schauspielerin Anna Unterberger; sie ist als Joe’s Freundin Gäbbi zu sehen. Die Boznerin lebt in Berlin und stand bereits für zahlreiche Filmprojekte im In- und Ausland vor der Kamera.

Ein sensationeller Coup ist Lukas Lobis mit dem Engagement eines Gaststars gelungen: Kein geringerer als Robert Palfrader, der „Kaiser von Österreich“ und allseits bekannte Kabarettist, wird in einer Gastrolle zusammen mit Margot Mayrhofer in witzigen und überraschenden Kurzszenen das Geschehen im Film aufmischen. Als österreichischer Filmschauspieler mit Südtiroler Wurzeln und einer großen Verbundenheit mit „seinem“ Gadertal, erfüllt er ganz nebenbei auch den Anspruch der Produzenten, einen reinen Südtiroler Film zu verwirk- lichen. Aber damit nicht genug: Im Film selbst werden noch mehrere Südtiroler Schauspielende auftauchen – Georg Kaser zum Beispiel, aber auch Peter Schorn, Eva Kuen, Kathi Gschnell und viele mehr.

„Avanti mitn Chianti“

Geheim bleibt vorerst auch noch die Handlung, nur so viel vorab: Zwei Mafiosi werden nach Südtirol geschickt, um auch das Land der blauen Schürzen, das als letzte italienische Region noch nicht vom Clan des mächtigen Paten „Zio Terenzio“ kontrolliert wird, zu übernehmen. Dafür bekommen Alfredo und Pasquale eine Tasche voller Geld in die Hand gedrückt. Diese Tasche macht sich aber auf geheimnisvolle Art und Weise selbstständig. Nicht ganz unschuldig daran ist Joe von Afing. Alfredo und Pasquale machen sich auf die Suche nach ihrer Tasche – die Verfolgungsjagd beginnt! Ein turbulentes Road Movie mit überraschenden Wendungen und witzigen Verknüpfungen nimmt seinen Lauf.

Wer später bremst, ist länger schnell

Das Projekt wird von der Bozner Produktionsfirma „mediaart“ mit Markus Frings als Produzenten realisiert. Als Service Producer fungiert „albolina film“.

„Der Film wird vom Amt für Film und Medien des Kultur-Assessorates und der IDM Filmförderung unterstützt. Außerdem können wir auf eine große Anzahl privater Investoren zählen, die an das Filmprojekt glauben. Ohne ihr Engage- ment und jenes der öffentlichen Hand wäre ‚Joe der Film‘ finanziell nicht zu stemmen“, sagt Markus Frings. Der Spielfilm wird zur Gänze von Südtirole- rinnen und Südtirolern realisiert und, mit einer kleinen Ausnahme, in Südtirol gedreht. „Wir möchten das einheimische Film Know-how und die Kompetenz, die es hier in der Filmbranche bereits gibt, nutzen. Außerdem ist es uns ein An- liegen die Filmschaffenden besser zu vernetzen. Ein gemeinsames, sehr um- fangreiches Projekt, das mit viel Idealismus umgesetzt wird“, sagt Produzent Markus Frings. „Dabei geht es uns nicht um Protektionismus – vielmehr wollen wir den Beweis antreten, dass wir in Sachen Film schon lange kein ‚Entwicklungsland‘ mehr sind.“

„Die Handlung von ‚Joe der Film‘ spielt zwar im hier und jetzt; Joes Welt ist aber auch irgendwie in den goldenen Neunzigern stecken geblieben“, erzählt Lukas Lobis. Wie ein roter Faden wird sich dieser Umstand durch den Film ziehen: von Klamotten, bis Requisiten und Szenenbild – ein Revival der Neunziger, auf das sich die Zuseherinnen und Zuseher freuen können.

Grün, grüner, Joe!

Als eine der ersten Südtiroler Spielfilm-Produktionen wird das Projekt „Joe der Film“ im Rahmen der IDM Filmförderung nach den Kriterien des „Green Shootings“ produziert. Die Dreharbeiten werden demnach so nachhaltig wie möglich gestaltet.