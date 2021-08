Erstes “The Crown”-Foto von Debicki als Prinzessin Diana

Fans der Netflix-Serie “The Crown” können nun einen ersten Blick auf die zukünftigen Royals werfen. “Unser neuer Prince Charles (Dominic West) und Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki)”, schrieb der Streamingriese auf Twitter und Instagram zu den ersten offiziellen Fotos der neuen Darsteller aus der im Dreh befindlichen fünften Staffel der Hit-Serie.

Mit blonder Kurzhaarfrisur sieht die australische Schauspielerin Debicki (30, “Guardians of the Galaxy Vol 2.”, “Tenet”) Lady Di verblüffend ähnlich. In dem Porträt-Foto liegt sie mit verträumten Blick auf einem Sofa. Der britische Schauspieler West (51, “Colette”) setzt als Charles ein ernstes Gesicht auf. Er löst Josh O”Connor ab, der in den letzten beiden Staffeln den jüngeren Charles spielte, während Debicki auf Darstellerin Emma Corrin folgt. Die fünfte Staffel soll Anfang der 1990er Jahre spielen, als die Ehe von Diana und Charles bereits zerrüttet war.

Zu dem Duo gesellen sich unter anderem Imelda Staunton als Königin Elizabeth II. und Jonathan Pryce als ihr Gatte Prinz Philip. Die seit 2016 laufende Serie über die britische Monarchie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter mehrere Emmys und Golden Globes. Die fünfte und vorletzte Staffel der Netflix-Serie soll 2022 erscheinen.

(S E R V I C E – Instagram-Account der Serie: https://www.instagram.com/thecrownnetflix/)