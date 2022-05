Ewan McGregor will Einradfahren lernen

Der 51-Jährige will immer was Neues lernen

Hollywoodstar Ewan McGregor will mit steigendem Alter immer weiter Neues lernen. Als Beispiel nannte der 51-jährige Brite das Einradfahren. “Das kann man leider nur lernen, wenn man ständig runterfällt und wieder aufsteigt. Eine gute Lektion fürs Leben.”

Am 27. Mai startet die “Star Wars”-Serie “Obi-Wan Kenobi”, in der Ewan McGregor zurückkehrt und den weisen Jedi-Meister nach drei Kinofilmen nun zum vierten Mal spielt. Was passiert, verrät er allerdings nicht: Alles sei streng geheim. Damit wolle Produzent Disney die Fans schützen. “Spoiler würden die Spannung kaputt machen. Außer meiner Familie habe ich allen etwas vorgemacht”, sagt McGregor.