Ex-Fußballer Eric Cantona veröffentlichte Song

Der französische Ex-Fußballprofi Eric Cantona ist jetzt auch Solosänger. Der 57-Jährige hat am Freitag einen Song veröffentlicht. “The King”, wie er während seiner Glanzzeit bei Manchester United (1992-97) genannt wurde, singt auf Englisch den Titel “The Friends We Lost”. 2024 will der einstige Stürmer ein Album herausbringen.

Die rockige Stimme des heutigen Schauspielers und Beachsoccer-Spielertrainers verschmilzt in dem melancholischen Stück mit Klavier und Streichern. Der Titel ist ein Vorbote für eine Reihe von Konzerten im Herbst unter dem Titel “Cantona sings Eric”. Die Tournee wird in Manchester beginnen – in der Stadt, die ihn zum Fußballkönig gemacht hat. Nach Irland tourt er durch die Schweiz und Frankreich.

Cantona freut sich auf die Auftritte. “Es wird sicherlich viele Unvollkommenheiten geben, viele Unfälle”, sagte der Künstler der Zeitung “Le Parisien”. “Wo es nie einen Unfall gibt, gibt es auch nie einen genialen Moment.” Musik ist für Cantona kein Neuland. In Frankreich war seine Stimme bereits bei der Band Dionysos, in Liedern von Bernard Lavilliers oder Rachid Taha, zu hören.