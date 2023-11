Ex-Kinderstar Macaulay Culkin soll Hollywood-Stern erhalten

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (43, “Kevin – Allein zu Haus”) soll in Hollywood mit einer Sternenplakette geehrt werden. Der 2765. Stern auf dem “Walk of Fame” werde am 1. Dezember enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnung am Mittwoch (Ortszeit) mit. Als Gastrednerinnen sind Catherine O”Hara (69, “Schitt”s Creek”) und Natasha Lyonne (44, “Irresistible – Unwiderstehlich”) eingeladen.

O”Hara spielte in dem Komödienhit “Kevin – Allein zu Haus” die Filmmutter des kleinen Titelheldens Kevin, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wird. Der Film, in dem Kevin zwei Einbrechern auf kreative Weise das Handwerk legt, war 1990 ein großer Erfolg und machte Culkin zum Kinderstar. Chris Columbus führte nach dem Drehbuch von John Hughes Regie. Als Regisseur hatte Hughes den jungen Darsteller zuvor schon für die Komödie “Allein mit Onkel Buck” (1989) vor die Kamera geholt.

Auch mit Filmen wie “My Girl – Meine erste Liebe” (1991), “Kevin – Allein in New York” (1992) und “Richie Rich” (1994) war Culkin in Hollywood früh im Geschäft. Später spielte er vor allem in Fernseh-Produktionen mit, darunter 2021 in der erfolgreichen Horror-Serie “American Horror Story”.