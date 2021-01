Ex-Kinderstar Sanny van Heteren hat auf Maui geheiratet

Die frühere “TKKG”-Darstellerin Sanny van Heteren hat geheiratet. Die 43-Jährige gab ihrem Partner auf der hawaiianischen Insel Maui das Ja-Wort, berichtete die “Bild”-Zeitung am Donnerstag. “Ein Pfarrer hat uns in einer Zeremonie nach hawaiianischer Tradition getraut”, sagte van Heteren der Zeitung. Es seien rund 30 Gäste eingeladen gewesen. “Eigentlich wollten wir das Ganze am Strand machen, aber der wurde am Abend vorher gesperrt, weil hohe Wellen angesagt worden waren.”

Van Heteren, die in Deutschland geboren wurde, spielte 1992 die TKKG-Detektivin Gaby, später zog sie in die USA. “Bild”-Angaben zufolge kennen sich van Heteren und ihr heutiger Ehemann seit fünf Jahren und haben einen zweijährigen Sohn, seit 2019 leben sie in Hawaii.