Ex-Prinz Andrew laut Medien in Epstein-Affäre festgenommen

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 11:45 Uhr
Von: APA/AFP/Reuters

Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei laut Medien am Donnerstag den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. werde Fehlverhalten im Amt vorgeworfen, berichtete der Sender BBC. Eine offizielle Bestätigung der Polizei oder des Buckingham-Palastes lag zunächst nicht vor.

Der Straftatbestand des “misconduct in public office” bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger, die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen. Der ehemalige Prinz hat durch seine Verbindung zu Epstein bereits seine gesellschaftliche Stellung und seine Privilegien verloren. Er musste 2019 von allen royalen Pflichten zurücktreten. Im Oktober entzog ihm König Charles den Prinzentitel, in der vergangenen Woche musste er sein Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen.

Der 66-Jährige hatte im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich beigelegt. Giuffre beging im April Suizid. Andrew hat ein Fehlverhalten stets bestritten, zu neuen Vorwürfen schweigt er bisher. Die Polizei im Thames Valley prüft derzeit zudem einen weiteren Vorwurf gegen Andrew, bei dem es um eine Frau geht, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

