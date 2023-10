Fantasyautor Neil Gaiman würde gerne die Zeit dehnen

Der britische Schriftsteller Neil Gaiman (62) hat dem “Guardian” erzählt, welche übernatürliche Fähigkeit er sich wünschen würde. Was wäre seine Superkraft? “Die Fähigkeit, die Zeit zu dehnen. Ich bin immer wieder frustriert angesichts der wenigen Dinge, die man in den vorgegebenen Stunden schaffen kann”, schrieb er in einem Fragebogen, den die Zeitung am Wochenende veröffentlichte.

Gaiman hat etwa das Fantasybuch “Coraline”, die Graphic Novel-Reihe “Sandman” und den Roman “Der Ozean am Ende der Straße” geschrieben.