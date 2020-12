Fernsehkoch Alfons Schuhbeck rät zu geistiger Diät

Fernsehkoch Alfons Schuhbeck (71, “Die Küchenschlacht”) plädiert angesichts der Coronakrise für eine geistige Diät. “Rennt nicht herum wie die Wahnsinnigen und redet einen rechten Schmarrn, sondern ordnet eure Gedanken, speckt ab, was ihr nicht wirklich braucht, was nicht wirklich Sinn macht”, schrieb er in einem Gastbeitrag für die “Augsburger Allgemeine”.

“Corona lehrt uns, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren, und das Wichtigste, das bist nicht immer du allein. Wir sind alle zusammen in dieser Situation, und je ruhiger und vernünftiger wir uns verhalten, desto schneller finden wir alle zusammen zurück in die Normalität”, so Schuhbeck.

Ihm selbst helfe Kochen “bei diesem geistigen Selbstreinigungsprozess”, schrieb der Oberbayer weiter. “Es hat für mich eine meditative, fast mystische Kraft.” Für “die stade Zeit” schlug er vor: “Macht euch mal wieder einen schönen Rumtopf.” Der sei “geistreich in vielerlei Hinsicht” und entschleunige schon bei der Zubereitung.