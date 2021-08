Festival in Tschechien mit Preis für Michael Caine eröffnet

Nach Pandemie-bedingter Pause im Vorjahr kehrten am Freitag die Stars zum Filmfestival in die tschechische Stadt Karlovy Vary (Karlsbad) zurück. Zur Eröffnung des 55. Internationalen Filmfestivals wurde der zweifache Oscar-Preisträger Michael Caine mit dem Kristallglobus für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bis zum 28. August werden in dem westböhmischen Bäderort mehr als 30 Filmpremieren gezeigt.

Zum Filmfestival werden zudem die Schauspieler Ethan Hawke und Johnny Depp erwartet. Frauenhilfsorganisationen wie die britische Organisation Women’s Aid haben die Organisatoren dafür kritisiert, dass sie Depp eingeladen haben, da sein Auftritt bei dieser und anderen Veranstaltungen nur dazu diene, das Ausmaß häuslicher Gewalt und das Leid der Opfer herunterzuspielen. Der 58-jährige Schauspieler verlor im Vorjahr einen Verleumdungsprozess gegen eine britische Boulevardzeitung, die ihn als “Frauenschläger” bezeichnete, nachdem ein Richter des Londoner High Court entschieden hatte, dass er die Schauspielerin Amber Heard während ihrer Beziehung wiederholt angegriffen hatte.

“Wir geben als Festival keinen offiziellen Kommentar ab. Wir haben Johnny Depp als angesehenen Filmemacher eingeladen, der hier zwei seiner Filme vorstellen wird”, sagte Uljana Donatova, die Sprecherin des Festivals, dazu.

Am Eröffnungstag wurde auch ein tschechischer Film über den Langstreckenläufer Emil Zatopek uraufgeführt. Zatopek gewann bei den Olympischen Spielen 1952 Goldmedaillen in den Kategorien 5.000 Meter, 10.000 Meter und Marathon – eine bis heute unerreichte Leistung. Der Film von David Ondříček zeigt den Sportler auf dem Höhepunkt seiner Karriere, der mit den ersten Jahren der kommunistischen Herrschaft zusammenfiel, und die Zugeständnisse, die er machen musste, um an Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen.

(SERVICE – Internet: https://www.kviff.com/)