Filmfestival in Karlsbad zeichnet Russell Crowe aus

Das Internationale Filmfestival von Karlsbad rollt dem erfolgreichen Hollywoodstar Russell Crowe den roten Teppich aus. Der 59-Jährige wird im Sommer mit dem Kristallglobus für außerordentliche künstlerische Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Der Oscarpreisträger Crowe wird sich im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) auch von seiner musikalischen Seite präsentieren. Mit seiner Band “Indoor Garden Party” gibt er am 30. Juni ein Konzert zur Eröffnung des Festivals, das bis zum 8. Juli dauert.

Der gebürtige Neuseeländer, der in Australien lebt, stand schon als Teenager auf der Bühne. Derzeit ist er in den Kinos in dem Horror-Thriller “The Pope’s Exorcist” zu sehen. In Karlsbad wird zu seinen Ehren der Film “Master & Commander – Bis ans Ende der Welt” aus dem Jahr 2003 gezeigt. Das Filmfestival in dem westböhmischen Kurort ist für seine lockere Atmosphäre bekannt. Im vorigen Jahr wurden mehr als 121.000 Eintrittskarten für Filmvorführungen verkauft.