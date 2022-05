Fiona Erdmann freut sich über Tochter

Die ehemalige “Germany’s Next Topmodel”-Kandidatin Fiona Erdmann ist wieder Mutter geworden. “Unsere kleine Maus ist da. Und ich bin wirklich richtig hin und weg und ganz verzaubert”, erzählte die 33-Jährige am Samstag in einer Instagram-Story. Sie sehe ganz anders aus als Sohn Leo, komme ganz nach ihrem Partner Moe. Die Kleine sei “super ruhig und super angenehm. Sie ist gesund und ein happy Baby”, sagte die Schauspielerin und Influencerin in ihrem Video.

Sie habe einen Notkaiserschnitt gehabt und wolle bald mehr über die Geburt erzählen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie die Eltern ihre Kinder im Arm halten, der große Bruder die Neugeborene küsst. Die Familie lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Als 18-Jährige hatte Erdmann an der Model-Castingshow des Senders ProSieben teilgenommen. Im vergangenen Jahr hatte Erdmann öffentlich gemacht, ein Kind in der 18. Schwangerschaftswoche verloren zu haben.